大陸男星陳牧馳憑演出電影《封神第一部：朝歌封雲》，並飾演費翔兒子打開知名度，未料人紅是非多，接連爆出負面傳聞，先是被挖出秘婚又離婚，接著又被指與男星吳楚一疑是同性戀人，兩人原先發文澄清只是好兄弟，未料，吳楚一突改口指稱被陳牧馳「掰彎」，更揭露兩人私下親密行為。

吳楚一昨(21日)開直播回應近來諸多傳聞，他先是坦誠自己有私生子，是在18歲時與前女友所生，不過兩人在小孩兩歲時就分開，此後便獨力扶養兒子，如今兒子已經念初中，為了賺錢養活兒子，他捨棄熱愛的街舞改去跳鋼管舞，對於外界瘋傳的「男男戀」，他自爆某次喝醉後，被陳牧馳在車上主動獻吻，這也是兩人首次親密肢體接觸。

經過親密接觸後，原本兩人各自安好，陳牧馳竟播放電影《斷背山》給他看，導致他從直男被掰彎，事件爆發後，由於不堪遭到網暴，讓他發訊息要求陳牧馳將事情說清楚，未料，卻始終沒有得到回應，讓他氣到向陳牧馳公開喊話，手上握有證據，要求他出面對質，不要敢做不敢當，接著強調自己沒有幕後團隊在操作。

吳楚一接著秀出轉帳記錄，指出跳鋼管舞賺錢除了要養活兒子，還不時要濟陳牧馳，就連住在一起時，房租也是由他幫忙出，最後更是無奈表示：「我也不知道我們算什麼關係」，毀滅性的爆料內容讓網友難以置信。