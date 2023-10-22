美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格日前重申，美方不支持台灣獨立，民進黨總統參選人賴清德則強調，國際社會認為台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素，遭質疑迴避話題。對此，國民黨總統參選人侯友宜喊話，台灣這次選舉兩岸政策很重要，他反對台獨，而請賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲也應說清楚，並酸賴不要再騙了，騙選票也騙人民的生命。

賴清德昨天為中和區立委參選人吳崢站台時稱，吳崢為台灣擋下兩岸服務貿易協定，否則中國人到台灣開店，台灣人的成本根本無法競爭。侯友宜今天出席「力挺侯友宜專刊」記者會受訪時起，「賴清德，你嘛差不多」，真的有辦法的話，就把ECFA斷了、也不讓陸客來台，台灣就不要跟大陸來互動，而現在獲取很多紅利，依賴度這麼高，請賴清德不要說一套做一套。

侯友宜指出，這次看到哈瑪斯與以色列說戰就戰，烏俄戰爭有多少人失去生命、顛沛流離，台灣這次選舉兩岸政策很重要，他反對台獨，請賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲說清楚，尤其賴清德曾說支持台獨萬歲、是台獨的務實工作者，質疑「你這不是要引戰？」 ，強調要備戰不是引戰，不要再騙了，騙選票也騙人民的生命。

侯友宜強調，這場選舉，戰爭跟和平是一個很重要的選擇，不要把人民的生命給玩弄了，賴清德說得清楚，要出來選舉的人，說得清楚兩黨要怎麼對話，在平等的局面下如何降低風險讓人民能夠平安，這才是最重要。