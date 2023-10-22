第58屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮，21日晚間完美落幕，戲劇節目男主角獎由薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》拿下，他也在之後的慶功宴上，謙虛表示：「現在心裡還是覺得扯，不是因為得到太多，而是我何德何能可以這麼幸運」，而他的昔日戰友、同為「大嘴巴」團員的主唱愛紗也發文獻上祝福。
薛仕凌過去以嘻哈團體「大嘴巴」出道，後來從歌手轉戰演員，自2021年第56屆金鐘獎開始，今年是他2度封帝，而過去為大嘴巴女主唱的千田愛紗，也在IG限時動態寫下「Congratulations! I’m so proud of you.（恭喜！我非常以你為榮）。」
不過，薛仕凌得到視帝後，卻被網友提出質疑，因為日前他在以《台灣犯罪故事-出軌》在釜山影展奪下亞洲內容大獎的「男配角」獎，結果卻在金鐘獎卻是以「男主角」入圍，薛仕凌表示沒辦法回應，「聽說是報獎規則，我不清楚決選機制，所以沒法回應」。
事實上，薛仕凌過去已經拿下金鐘3個獎項，分別是在帝56 屆中以《生生世世》的謝玉樹奪得「戲劇節目男主角獎」，憑藉《做工的人》阿全一角拿下「迷你劇集／電視電影男配角獎」，而今年以《台灣犯罪故事—出軌》中的林學慶榮獲「戲劇節目男主角獎」，成功奪下第2座視帝。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。