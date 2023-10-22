【金鐘58】陳亞蘭「皇上駕到」來頒獎 得獎體質薛仕凌哽咽二奪視帝

第58屆電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮，21日晚間完美落幕，戲劇節目男主角獎由薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》拿下，他也在之後的慶功宴上，謙虛表示：「現在心裡還是覺得扯，不是因為得到太多，而是我何德何能可以這麼幸運」，而他的昔日戰友、同為「大嘴巴」團員的主唱愛紗也發文獻上祝福。

薛仕凌過去以嘻哈團體「大嘴巴」出道，後來從歌手轉戰演員，自2021年第56屆金鐘獎開始，今年是他2度封帝，而過去為大嘴巴女主唱的千田愛紗，也在IG限時動態寫下「Congratulations! I’m so proud of you.（恭喜！我非常以你為榮）。」

愛紗發文祝福薛仕凌。(圖/愛紗 IG)

不過，薛仕凌得到視帝後，卻被網友提出質疑，因為日前他在以《台灣犯罪故事-出軌》在釜山影展奪下亞洲內容大獎的「男配角」獎，結果卻在金鐘獎卻是以「男主角」入圍，薛仕凌表示沒辦法回應，「聽說是報獎規則，我不清楚決選機制，所以沒法回應」。

事實上，薛仕凌過去已經拿下金鐘3個獎項，分別是在帝56 屆中以《生生世世》的謝玉樹奪得「戲劇節目男主角獎」，憑藉《做工的人》阿全一角拿下「迷你劇集／電視電影男配角獎」，而今年以《台灣犯罪故事—出軌》中的林學慶榮獲「戲劇節目男主角獎」，成功奪下第2座視帝。