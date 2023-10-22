國民黨台北市議員游淑慧代表黨內投入士林大同區立委選戰，不過該選區一直是國民黨的艱困選區。游淑慧表示，因為台北市長蔣萬安代表最新民意，因此邀請他擔任競總主委，且已獲得蔣及市黨部同意，希望帶動該區選情。至於民眾黨總統參選人柯文哲曾表示能為國民黨立委參選人站台，她則希望黨內高層先談妥總統層級再說。

游淑慧表示，她很早之前就邀請蔣萬安擔任她的競總主委，蔣也很義氣答應幫忙，且回報市黨部後，也已徵得同意。她指出，士林大同區立委選情在2020年總統選舉時，藍綠差距高達6萬多票，不過去年市長選舉時，蔣萬安在該區扳回一城，士林區小贏且大同區也僅小輸4000多票，因此蔣代表最新民意，希望蔣的施政表現及魅力能帶動該區選情。

游淑慧強調，國民黨施政一體的特性，彼此為對方背書，不僅她肯定蔣萬安施政表現，蔣擔任她的競總主委也代表蔣肯定她擁有擔任國會議員的能力，希望從立委到縣市首長再到總統能合作帶動2024選情。

至於民眾黨總統參選人柯文哲曾說白營也能幫國民黨立委參選人站台，游淑慧則說，雖然對立委參選人來說，多一個朋友比多一個敵人好，不過她擔心，若最後藍白合不成，總統選戰成為三腳督，柯的善意恐怕會變成一個難題。

她說，畢竟兄弟登山各自努力，若藍白合不成，邀請柯文哲站台跟邀請民進黨總統參選人賴清德站台好像也一樣，她強調，政黨之間應該有分際，目前還是希望以總統為主，再做後續立委選戰考慮，先讓黨內高層談好總統層次的問題，再落實在立委，否則若跳過總統層級協商，對很多藍營立委來說恐怕會比較尷尬。