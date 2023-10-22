台南市李姓女子開車載著長輩外出看醫師，到達高雄市內門區某診所附近停車時，因貪圖方便汽車未熄火也沒拔鑰匙，遭有竊盜前科的60歲周姓男子闖入李女車內將車開走，李女發現汽車不見後人趕緊到中埔派出所報案汽車遭竊；旗山警方獲報後成立專案小組，不到12小時就把周男繩之以法，全案詢後依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，家住台南市龍崎區的58歲李姓女子，10月20日上午11時因家中長輩身體不適，便開車陪同前往高雄市內門區某間診所就醫，當時李女將汽車停在路邊，車輛沒熄火、鑰匙也沒拔就下車攙扶長輩去看醫生，結果路過此處的周男見獵心喜，想都沒想就直接把車子開走，不久後李女回來要開車時，汽車卻不翼而飛。

旗山警方獲報後立即組成專案小組，沿途調閱監視錄影器分析，鎖定周男身穿白色上衣及白色條紋運動長褲等特徵，中壇派出所警員林水宏認出竊嫌特徵，發現將車開走的疑似轄區列管治安人口周姓男子，便積極在周男可能出沒場所進行訪查。

於當天晚上22時許，短短12小時內就在美濃區中正路某處發現周嫌身影，周男見警察找上門，心想事跡敗露，只好帶著警察去藏放贓車的地點，交出偷來的汽車。

警方尋獲失竊汽車後，立即通知車主李姓女子前來將車輛領回，接到電話的李女十分驚喜，表示沒想到警方能在12小時內就將車輛尋回，直呼警方辦案效率高，感謝警方細心協助幫忙找尋，頻頻說出「真是太感謝你們(警察)了！」

旗山分局警方呼籲民眾離開車輛前，應順手將鑰匙拔取，以避免宵小覬覦。