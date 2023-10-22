白安跳脫以往風格扮《星期三》模樣吸晴。（相信音樂提供）

鼓鼓準備了糖果和兔子玩偶送給幸運歌迷。（相信音樂提供）

白安跳脫以往風格扮《星期三》模樣吸晴。（相信音樂提供）

白安發送糖果給台下歌迷。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯連續3年登上桃園萬聖城擔任開場嘉賓，今年他為了造型絞盡腦汁，最終定案《動物方程式》狐狸尼克，一出場就萌翻全場，還獲頒全勤感謝狀。而首次參加的白安，也精心打扮成影集《星期三》裡的女主角星期三，穿上黑色洋裝，帶著「小手」（Thing）登場，模樣吸晴。

鼓鼓戴上狐狸耳朵及尾巴，穿上綠色西裝外套、咖啡色褲子登場，他透露在定裝過程中為了接近《動物方程式》裡的模樣，從頭到腳幾乎找來一模一樣的衣著造型，最後討論鞋子要搭配黑色還白色時，才發現尼克沒穿鞋，他笑稱：「所以今天只還原百分之90而己。」

鼓鼓過去以舞力開場，這次呼應扮裝風格演唱〈為愛而愛〉、〈他一定喜歡你〉、〈當我變成我們〉，同時他也準備了糖果和兔子玩偶送給幸運歌迷，希望帶給歌迷最歡樂的萬聖節。

白安首次參加萬聖城演出，因為很喜歡影集《星期三》，因此在提議扮裝「人選」時，馬上想到女主角星期三，首次嘗試短瀏海，穿上深色連身洋裝，當然少不了劇裡經典人物「小手」，模樣傳神。

除了帶來〈剛好〉、〈接下來是什麼〉、〈讓我逃離平庸的生活〉、〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，白安還準備了糖果分送台下歌迷。只不過唱到一半時「小手」不聽話亂動，白安索性就拿著小手唱歌，笑說：「第一次與別人牽手唱歌。」

鼓鼓10月28日將在高雄後台舉辦《GBSW》巡迴演唱會，11月18日在新加坡 CAPITOL THEATRE與蕭秉治合作演出，白安、HUSH則在11月17日新加坡 CAPITOL THEATRE表演。