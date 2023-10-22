民眾黨總統參選人柯文哲日前聲稱當台北市長時，7點半上班是對自己的要求，所以民眾應該選他當總統，並透露當年在美國讀書時，最晚到校的是黑人清潔工，這番言論挨批歧視。對此，國民黨總統參選人侯友宜今回應，「柯市長歹勢，我比你更早上班」，並認為談到種族不能用歧視言論。

侯友宜今天出席「力挺侯友宜專刊」記者會受訪時表示，他都「6點就到新北市，到晚上11、12點回去」，當警察歲月中，幾乎常常不回家，24小時隨叫隨到，「我這一生43年，當選過全國第一屆第一名的模範公務員，就是努力付出，我用我的生命，用我全身的經歷，守護台灣這塊土地」。

侯友宜指出，他很清楚自己的工作態度。對於柯文哲言論，侯強調，「我覺得我們不應該用歧視言論看待種族、也要重視性別平等」，而性別平等與種族一定是融合，絕對不可發表歧視言論。

對於國民黨主席朱立倫與柯文哲異口同聲，稱藍、白選前要推動成立「選舉協調委員會」，選後設立「政黨協商委員會」討論政府職務分配，並透過所謂「政黨爭議委員會處理兩黨爭議，侯友宜說，「黨對黨」的協調方式，會不斷地保持繼續溝通。

針對台北市長蔣萬安昨天召開北市競總陸戰動員會議，是否將由蔣來擔任北市競總主委，操盤北市選戰？侯友宜說，非常謝謝蔣一路走來並肩作戰，這次競選總統，蔣已答應會擔任台北市競總主委，「謝謝他的用心，我非常感恩」，強調會與15個藍營縣市的首長團結在一起並肩作戰，贏得勝選。

而針對侯友宜競選總部相關人事安排是否要等藍白合結果出爐後才會決定，侯友宜僅稱「都會按照期程規畫」。