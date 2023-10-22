外交部自以色列撤僑，但仍有137名台灣人留在當地，人在以色列的Mega表示，她在以色列參軍的朋友過去這兩周協助近400場葬禮。為了運送屍體，軍方還需要跟超市借冷凍卡車。雖然屍體都是包起來的，但他看見沒有頭的屍體。就算以色列打了勝仗，也留下了極大的心理創傷。不是只有受害者的家庭，整個以色列不會再一樣了。

自以色列撤離的台灣人已陸續回到國內，我駐以色列代表處要求尚在以色列的僑胞及國人持續與代表處保持密切聯繫，以提供必要協助。

已回到台灣的部落客陳俞安表示，或許是習慣伴隨以軍直升機徹夜盤旋巡邏的轟隆聲入眠；聽到窗外傳出樓下gogoro的起步聲仍會誤以為是空襲警報而被驚醒。

她分享自己希伯來文老師Tal的一則貼文，‎‏Tal的哥哥全家是非常敬虔的猶太教家庭住在以色列南部，一家9口，‎‏10月6日他們臨時決定到爺爺奶奶家過安息日，‎‏7日戰爭爆發，8日一家9口回家，卻發現他們的家被火箭炮擊中，「‎‏家，沒了」。

前兩天，Tal傳訊息跟她說自己真的很害怕，「以往我的感覺是一切很快就會好起來，但現在我的想像力變得一天比一天更有創意，關於我們將如何死去。」

目前仍留在以色列的Mega則表示，每天早上6點半，如果她剛好醒來在餵寶寶的話，都會心裡揪一下，因為10月7日那天早上也是這樣，誰能想像，那麼平凡的一個早上，在幾十公里外，以色列的家庭卻正在被屠殺。

她說，我們的朋友從軍營回來了，他過去這兩周協助了接近400場葬禮。以色列從來沒有在一天死去這麼多人，為了運送屍體，軍方還需要跟超市借冷凍卡車。雖然屍體都是包起來的，但他看見沒有頭的屍體。

Mega指出，以色列人愛國，所以他們參加戰爭，因為他們只有這個家。但是以色列人在堅強的背後，吞下了失望、傷痛和恐懼。以色列的社會，就算看起來恢復正常，也是居民們為了要表現出生命的韌性做出的努力，就算以色列打了勝仗，也留下了極大的心理創傷。「不是只有受害者的家庭，整個以色列不會再一樣了」。