【金鐘58】《村裡來了個暴走女外科》奪最大獎 評審團總召唐美雲曝「評選內幕」

金鐘58薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》拿下視帝，卻引發網友爭論，不少人質疑《台灣犯罪故事》是系列故事，每個單元都只有3集，除了薛仕凌，包含李銘忠也以《台灣犯罪故事-生死困局》入圍視帝，跟其他長劇男主角相比，是否評分不公平，

對此，金鐘總召唐美雲在典禮結束時進行解釋，「每個獎項都會挑精采的3集來報名，若是報名不同獎項，像是編劇、導演等，也會挑出不同的3集來報名，等於評審都會看到，沒有不公平。」

但就演員獎項部分，因為《台灣犯罪故事》每個單元就只有3集，然而《模仿犯》、《牛車來去》都是長集數，若是如此《台灣犯罪故事》單元的3集等於是完整內容，而《模仿犯》、《牛車來去》3集只是局部精華，相較之下《台灣犯罪故事》的入圍者表現已是完整呈現，是否會影響演技完整性的評判，也是值得討論的一點。

其實在金鐘公布入圍時就已經引發爭議，《台灣犯罪故事》由4個單元組成，包括《出軌》、《生死困局》、《惡有引力》、《黑潮之下》，彼此故事各不相同，不少人疑惑，明明是4個單元，為何可以報戲劇節目，而不是報名迷你劇集。

文化部當時也有給出應如下：

文化部影視局表示，依112年金鐘獎獎勵要點第三點規定，戲劇節目指公開播送或公開傳輸的各集節目加總後之播送或傳輸時間長度（不含節目特輯、花絮及廣告等）達480分鐘之連續劇。《台灣犯罪故事》劇集共12集，每集45-60分鐘，公開傳輸各集加總長度603分鐘，符合戲劇節目報名規定。全劇主打「1個影集、4個單元」，由同一製作人，總導演統籌4個單元，製作階段亦啟用同一組主創，包含美術、造型、攝影、燈光等，以維持4個單元在同一調性與世界觀。因此，以《台灣犯罪故事》全劇報名「戲劇節目」獎。

至於個人獎及技術獎，則考量個人獎及技術獎目的在獎勵優秀從業個人，依照要點規定，以加註各單元副標方式，分別報名戲劇類個人獎及技術獎項。