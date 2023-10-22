台中市第一選區民眾黨立委參選人蔡壁如對外說，中一選區是「藍白合示範區」，她將懸掛與台中市長盧秀燕的看板，深化藍白合；對此，同一選區的國民黨立委參選人劉燈鐘22日指出，市長不要被特定人士或政黨當宣傳工具，不恰當；台中市政府則表示，市長盧秀燕暫不回應。

蔡壁如指出，「藍天加白雲」是民眾黨的識別色，代表天氣晴朗，也象徵她的參選，能帶給海線居民幸福。「她跟盧市長要一起顧好海線居民的健康。」稱中一選區是「藍白合示範區」。

有媒體詢問民進黨立法院副院長蔡其昌對「藍白合示範區」的看法，蔡認為，應要問國民黨籍劉燈鐘的看法；劉則表示，市長應要專心市政，不要被特定人士或政黨當宣傳工具。

劉燈鐘指出，參選人應以自己的政見和能力，尋求地方支持，若意圖用媒體或輿論混淆視聽並不恰當，認為選民會辨識，也希望市長不要被特定人士和政黨當宣傳工具。台中市政府指出，市長盧秀燕不受訪回應。