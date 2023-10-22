70歲陳先生經常感到右膝他疼痛，尤其上下樓梯感到更加不適，原以為是患上骨質疏鬆自費接受檢查，卻顯示正常，後來到醫院進一步檢查，才發現確診膝關節退化。醫師提醒，骨質疏鬆必須透過骨質密度測試才能診斷，膝關節退化則可透過理學或影像學檢查如X光檢查出，提醒民眾定期健康檢查，以降低風險。

中興院區骨科主治醫師黃銘哲表示，臨床上經常被民眾詢問「膝關節疼痛是不是骨質疏鬆引起？」、「補充鈣質是不是可以緩解疼痛？」，或是骨質疏鬆的病患會問「是否需要補充葡萄糖胺類的藥物？」等問題，代表民眾經常分不出來骨質疏鬆和關節退化的差別。

黃銘哲說明，骨質疏鬆是骨骼密度降低，導致骨頭變脆弱，並且容易斷裂，需要通過骨質密度測試才能診斷確定，主要原因包括鈣和維生素D3攝取量不足、荷爾蒙變化，以及缺乏運動等因素，通常好發於中老年後，尤其是女性在更年期後更容易受到影響。

他表示，骨質疏鬆症狀不明顯，因此骨折發生時，才會伴隨著劇痛和運動能力下降，骨質疏鬆造成的骨折比較常發生在脊椎骨、近端肱骨、遠端橈骨與近端股骨等地方。

黃銘哲表示，關節退化是關節結構和功能退化的情況，通常與年齡有關，但也可能因關節損傷、長年過度使用或使用方式不當所影響，診斷通常依賴於臨床評估、理學檢查和影像學檢查，如X光。關節退化通常是漸進性，也可能影響到多個關節，例如脊椎、膝、髖關節和手指關節，常見的症狀包括關節疼痛、僵硬、腫脹和運動受限。

他表示，台灣人口老化，正確區分這關節退化及骨質疏鬆至關重要，提醒民眾透過健康生活方式習慣和定期醫療檢查降低風險，同時醫療體系也應做好應對老年人口的準備。