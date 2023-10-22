大陸女星趙麗穎因電視劇《花千骨》、《楚喬傳》和《知否知否應是綠肥紅瘦》等，紅遍兩岸三地，成為頂流女神之一。最近她在活動上以一襲粉色女神禮服現身，絕美扮相讓網友們盛讚，但網路上卻留出一組沒有修過的照片，與以往的狀態有些許差距，竟被網友吐槽臉掛不住肉。

趙麗穎一直以來都以其出色的顏值和優雅的形象而備受矚目，在最近的活動中，她穿著一襲粉紅色的希臘女神裙，展現了端莊從容的氣質，只見她五官精緻立體，美得如同洋娃娃，然而，最近有組未經精修的照片流出，可看出趙麗穎與平常的模樣有些微差距，被網友們吐槽臉掛不住肉：「她就是五方臉，現在老了掛不住肉一下子耷拉下來，顯得臉盤子好大。」

此外，趙麗穎在品牌活動時，拿著臺本照讀，被部分網友認為是不敬業的表現，有網友指出，趙麗穎已經不是第一次照本宣科，每當有類似活動的時候她就會暴露短板，該網友透露前段時間，趙麗穎在直播上賣燕窩，「一個商品介紹都說得磕磕巴巴，我還以為團隊除了處理這個視頻，還會告知麗麗要多敬業一點，提前熟悉一下業務，結果並沒有！昨天的直播，我麗可聰明了，直接拿臺本提示，不知道的還以為我麗也是主持人呢！要是別人，早就被吐槽不敬業、沒文化了！」