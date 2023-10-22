花蓮市公所邀請6位部落青年藝術家，以當代工藝創作方式，展現屬於自己部落的文化與美感。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所邀請6位部落青年藝術家，以當代工藝創作方式，展現屬於自己部落的文化與美感。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所邀請6位部落青年藝術家，以當代工藝創作方式，展現屬於自己部落的文化與美感。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣是南島語系族群的一份子，花蓮原鄉又是南島文化發源之一，花蓮市公所邀請6位部落青年藝術家，以海洋的視角為出發點，以當代工藝創作方式，展現屬於自己的文化與美感，即日起至11月21日止在花蓮市原住民文化歷史館展出。

花蓮市公所邀請6位部落青年藝術家，包括撒固兒部落的蔡文進（Kala Idiw）、後山金工房的楊達開、林榮里的林盛火、立德部落的潘念欣（akaw buletedan）、山美部落的楊佳勲（apu'u yakumangana）、里漏部落的李若珊（Panay Akibo）及李若琳（Api Akibo），運用族群文化知識作為創作特色，以當代工藝方式，重新詮釋南島文化中不同族群的創作，並在花蓮市原住民文化歷史館舉辦特展「南島美感：田野中的文化編織—從這裡開始，我記得」展出作品。

市公所表示，展覽重點之一為身體裝飾，作品呈現的服飾和飾品，不僅反映族群美感，亦展現與生活場域間綿延的知識體系，且藝術家們使用各種特殊媒材，如貝殼、牛骨、玉石、金屬、苧麻、香蕉絲纖維等，將創作延伸至東海岸南島語族身體配飾的美感與知識體系當中。

另外，展覽也窺探花蓮地區的特殊地理位置，及如何在新石器時代交換玉石、玻璃珠等物之間，影響台灣各地的原住民文化，邀請到研究史前玉器林盛火參展，展示玉器對南島文化的重要性和影響。

市長魏嘉彥說，此次展覽帶著民眾一起探索花蓮地區，除能作為南島民族交流的大門，也希望透過祖先留下的豐富美感，讓大家能感受原住民族藝術的驚艷與感動，市公所未來將持續在原住民傳承及文化推廣上扎根，讓更多人看見部落文化。展覽期限至11月21日，開放時間為周二、周三、周五、周六及周日，上午10時至下午4時。