民進黨總統參選人賴清德與尋求連任的民進黨籍台南市立委王定宇，今天在歸仁仁壽宮前廣場舉行歸仁聯合競選總部成立大會時，高喊「國會過半，潛艦國造」，爭取民眾的支持。（洪榮志攝）

民進黨總統參選人賴清德與尋求連任的民進黨籍台南市立委王定宇，今天在歸仁仁壽宮前廣場舉行歸仁聯合競選總部成立大會。賴清德進場時，大批民眾夾道歡迎。（洪榮志攝）

民進黨總統參選人賴清德與尋求連任的民進黨籍台南市立委王定宇，今天在歸仁仁壽宮前廣場舉行聯合競選總部成立大會時，高喊「國會過半，潛艦國造」，爭取民眾的支持。賴清德強調，只有提高國防力量，才能確保兩岸的和平，在「一個中國」的前提下，絕對不可能有和平。

賴清德認為，這段時間中國對台灣加大、加強軍事威脅，甚至還將選舉定位為和平與戰爭的選舉，在野黨也跟著唱和，但在野黨主張獲得和平的方式，都是在接受「一個中國」的前提下進行，在此一前提下，根本就不可能得到和平。

賴清德指出，蔡英文總統目前訂下的路線，也是他未來努力的目標，首先就是提高國防力量，包括對外軍事採購及國防自主；第二是提升經濟安全，在世界新產業鏈重組時擴大台灣的優勢，站穩自己位置；第三是和國際民主陣營站在一起，台海安全已是世界性議題，大家要對台灣有信心，不能因為中國的威脅走回頭路。

賴清德表示，台灣是民主國家、善良社會，不願意與中國當敵人，只要中國對台灣以有尊嚴的方式平等對待，他很願意與中國交流合作，促進兩岸和平發展，但如果為了和平先放棄主權，不提升國防力量，這是很大錯誤，唯有提高國防力量與國際社會站在一起，中國才不敢輕舉妄動。

賴清德還說，國民黨南投立委馬文君在國造潛艦第一階段的造艦階段就杯葛，還涉嫌將機密透露給第三國，近期更提出大約100多個刪除或凍結國防預算案，企圖阻擋潛艦下一階段的預算，後來發現馬文君是「戰鬥藍」背景，所以才如此大膽。

賴清德強調，未來如果要讓潛艦完成建造，就必須民進黨在國會過半，所以台南不只王定宇要當選，6席民進黨立委也都要當選，如此才能確保國防自主順利進行，否則可能連第一艘潛艦都造不出來。