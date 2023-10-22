民眾黨總統參選人柯文哲昨（21）日聲稱，7點半上班是他對自己的要求，並透露當年在美國讀書時，最晚到校的是黑人清潔工，此話挨批歧視。對此，柯文哲LINE官方帳號前管理員、前幕僚吳靜怡狠酸，柯會有這種言論，是因他肚子裡缺乏文化素養且充滿歧視，她並嗆問，若比教授晚到校，這種不勤奮的學生「跟掃地的有什麼差別」？

中廣董事長趙少康日前提出，藍白合可由柯文哲當正的、國民黨總統參選人侯友宜組閣，而在昨日的《民眾之聲-中和開講》活動上，有民眾好奇，若由侯組閣，是否能像柯一樣7點半上班，柯回應，7點半上班是他對自己的要求，也是民眾應選他當總統的原因，他並透露，在美國讀書時，最早到校的是教授，最晚的則是黑人清潔工。此話經轉傳至社群平台PTT後，引發了許多鄉民不滿，「一直都在歧視別人，只是被包裝成失言」、「一張嘴整天亂噴，丟臉死了」。

吳靜怡今也在臉書發文表示，從被控「仇女」，到各種失言，柯文哲真正的問題，是他肚子裡缺乏文化素養，她認為柯的「黑人清潔工最慢到校」說，顯示了他欠缺水準和內心充滿歧視等問題，且一點勞權觀念都沒有；吳並反問柯，若他比教授晚到校，那這種不勤奮的學生「跟掃地的有什麼差別」，她還狠批，柯自稱是留學的「知美派」，但很多美國民主主義的精神卻完全沒有學到。

另外，侯友宜今談到相關問題時回應，自己比柯文哲還早上班，也很清楚自己的工作態度，他呼籲柯不應該用發表種族歧視言論。