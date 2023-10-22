酸甜的葡萄是許多人都喜愛的水果，該如何吃才能獲得更多好處？對此，中醫師王大元表示，葡萄除了果肉外，表皮和葡萄籽更具有優秀的抗氧化力，能清毒、抑制血栓形成、預防心血管疾病和抗老化作用。此外，他還分享，葡萄若依顏色來區別，可分成紫、紅、綠、黑色，各有不同的營養功效。像是綠葡萄就含較高的鉀離子和維生素C，能預防高血壓、穩定神經與肌肉運作。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，葡萄除了含有醣類、維生素A、B1、B2、B12、C、E、纖維素和抗氧化物等成分外，其性味甘、酸、溫，根據《神農本草經》記載，「主筋骨濕痹，益氣、倍力、強志，令人肥健，耐飢忍風寒，久食輕身不老延年，可作酒。」可見葡萄果肉極具營養價值。

且不僅果肉富含營養，王大元還指出，葡萄籽的原花青素和表皮的白藜蘆醇，更是優質的抗氧化劑，能夠排除體內毒素、抑制血栓形成、預防心血管疾病和抗老化作用。因此，在吃葡萄時，不妨考慮不吐皮，但要記得先用流動的清水沖洗，以免多餘農藥殘留。

談及不同顏色的葡萄，王大元說明，營養成分也有差異，其中紅葡萄熱量最低，最適合拿來減肥使用；綠葡萄含較高的鉀離子和維生素C，能夠預防高血壓、穩定神經與肌肉運作、抗氧化和促進膠原蛋白合成；紫葡萄含較多維生素A及β-胡蘿蔔素，能夠預防夜盲症、保護夜間視力；黑葡萄的維生素B1、E含量較高，能夠預防腳氣病和溶血性貧血。

王大元提醒，雖然葡萄甘甜可口又營養，但吃太多可能會上火、口渴、脹氣、便祕或腹瀉等，且果糖含量高，屬於中GI水果，建議一般人每天約吃10～15顆；糖尿病患和減重需求者，則試試味道攝取約5顆就好。