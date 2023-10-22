新北市新莊區昨（21）日下午發生母女從行駛的汽車中摔出車外的意外，起因為駕駛李姓男子（24歲）與妻子趙姓女子（23歲）在車上發生爭吵，導致車輛失控，過程中副駕駛座車門突然開啟，趙女及女兒因此摔出車外，造成2人手腳擦挫傷，事後夫妻2人被警方依公共險罪函送。

昨日下午4時許，李男駕駛小貨車行經新莊民安西路，過程中女兒打翻放螺絲的工具盤，李男與妻子因而發生爭執，2人在爭吵時，車輛失控衝向人行道，導致副駕駛座車門開啟，趙女以及坐在一起女兒雙雙摔出車外，所幸僅有手腳擦挫傷，警消獲報到場後，將2人送往醫院包紮。

警方事後到場了解意外發生原因後，將夫妻2人依公共危險罪嫌函送，另依規定通報高風險家庭暴力與兒少相關單位輔導關懷，而幼童未使用安全座椅部分，警方也依道路交通管理處罰條例開罰，處1500至3000罰鍰。警方呼籲，夫妻若遇有糾紛時應多點溝通，以理性處事，以免發生憾事。