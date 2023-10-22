事後店家在臉書PO文交代此事，引來網友留言加油打氣。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

不過下方還有網友留言表示，「若擔心再次發生，那就解決你跟住戶的關係」，還附上疑似被害家屬的貼文。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

疑似被害家屬在臉書貼文表示，店家在臉書帶風向，明明是店家與砍人的犯嫌有長期糾紛，卻說成是被害人與嫌犯有糾紛，雙方各說各話。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市僑信街1家咖啡店19日下午驚傳砍人事件，據了解砍人的鍾男不滿鄰居咖啡店客人車輛占據巷弄，阻擋去路，進入店家與陳姓車主理論未果，憤而持刀砍人；警詢後將鍾男依傷害、殺人未遂等罪嫌移送法辦；附近鄰居表示，男子與咖啡店積怨很久，早就覺得會出事。

這家開在僑信國小附近住宅區巷弄內的咖啡店，主打自家烘焙，不過因為巷弄狹小，時常有客人停車在店家門口，造成出入困難，附近鄰居表示，其實店家算客氣，只要講就會幫忙請移車之類的，但會發生這麼大的案件也並非沒有前兆，鍾男與店家長期積怨，早就覺得會出事。

事後店家在臉書PO文交代此事，表示短短的三分鐘，如果不是客人奮力抵抗、如果不是另一個客人上前幫忙壓制，後果不堪設想；但下方有網友留言表示，「若擔心再次發生，那就解決你跟住戶的關係」，還附上疑似被害家屬的貼文，表示店家在臉書帶風向，明明是店家與砍人的犯嫌有長期糾紛，卻說成是被害人與嫌犯有糾紛，雙方各說各話。

店家表示，當天鍾姓鄰居走進店內對她說「你去做杯咖啡」，就走到客人處，質問客人「車子停這樣，他要怎麼出去？」，談沒幾秒又回店內持刀砍殺陳姓客人，強調雙方過去因為停車問題是有微詞，但她放置三角椎提醒客人不要擋到鄰居，她確實嚇到了，後來有想到醫院看受傷客人，但被客人女友回絕。

警方表示，該店家與砍人的鍾男是鄰居關係，長期有停車糾紛，當時鍾男返家時發現陳姓被害人所駕駛的自小客車停在咖啡店前，影響其進出動線，要求移車不料遭陳姓被害人拒絕。憤而返家持水果刀怒砍陳被害人，員警到場後立即接手並逮捕上銬。全案依傷害、殺人未遂、毀損等罪從嚴究辦。