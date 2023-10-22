聯合國人道主義事務負責人表示，聯合國希望第2批援助物資車隊能在寬鬆檢查下於明天抵達加薩走廊，並說希望從明天建立起的寬鬆檢查制度有助物資運送規模擴大且持續到下週。

路透社報導，首批由20輛卡車組成的車隊已通過埃及與加薩走廊（Gaza Strip）交界的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）抵達加薩，但因為以色列要求核查援助內容，使得後續物資運到加薩走廊的作業受阻。

美國總統拜登本月18日訪問以色列後宣布首批20輛卡車將運送物資到加薩，而首批車隊並未受到官員所謂的檢查。官員說持續運貨將需要受檢。

聯合國人道主義事務負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在埃及開羅（Cairo）一場有關加薩的會議場邊接受採訪時說：「今天下午我一直有聽說，不過我們此刻正就此事磋商，明天我們可能再有一支車隊，甚至規模略大一些，可能有20到30輛卡車。」

他說：「跨境援助不能中斷，這點非常重要。」

以色列近來轟炸加薩走廊，同時也對加薩「全面圍困」，以報復巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）本月7日突襲以色列。聯合國表示，每天需要100輛卡車來運送物資，才能滿足加薩的基本需求。

拉法邊界關卡是進出加薩走廊且不受以色列控制的主要路線。以色列曾表示，在哈瑪斯釋放7日突襲中所劫持的人質之前，不會允許任何援助物資從以色列領土進入加薩。

以色列如今表示，只要物資不落入哈瑪斯手中，援助物資就可以經由埃及進入加薩。

葛瑞菲斯說：「我們需要從明天開始建立一套寬鬆、高效、希望是隨機的檢查制度，不會拖慢進度。」

援助官員表示，加薩走廊230萬名居民面臨嚴峻的人道危機。

葛瑞菲斯說：「有很多人遇到了嚴重的麻煩。正如大家所知，衛生系統瀕臨癱瘓，用水即將耗盡，民眾都在討論只能飲用髒水。」 （譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1121022