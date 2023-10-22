2024總統大選進入倒數，外界持續關注藍白合進度，資深媒體人王尚智就中廣董事長趙少康近日態度的變化，認為在野整合徹底超過國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰和趙少康的操控及想像，並強調眼下的觀察點，應該是「金溥聰何時離開」。

趙少康日前指出，藍白雙方互鬥讓老百姓看得很厭煩，雙方應各忍讓一步，最大目標是下架民進黨。趙少康建議國民黨應接受民眾黨提出的全民調來決定總統人選，但民調怎麼做、手機抽樣佔比多少，要請專家來談，且不管民調誰輸誰贏，組閣權都在國民黨、侯友宜手上，「國民黨擁有組閣權，可以是侯友宜自己當行政院長，或是推薦別人當」。

對此，王尚智昨（21）日在臉書指出，近一周來，參與總統大選的侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘，已不是自身社群輿論的主角，顯見藍白會談後的情勢攪動很微妙。

王尚智進一步觀察道，趙少康最新拋出侯友宜退選組閣，對比原來堅持主張的「侯非正不可」堪稱大退潮，原因很明顯，因柯文哲與郭台銘、侯友宜、朱立倫、韓國瑜的個別對話有效，在野整合進度徹底超過金溥聰與趙的操控和想像，趙得趕緊跳船，以免自己被邊緣化，成為大勢變化的失算者。

王尚智也指出，接下來的觀察點應該是金溥聰何時離開，無論是「離開阻礙藍白合的決策圈」或是「離開侯辦」；王更透露，他在7月時，曾與朋友賭金溥聰10月底離開，「我還有最後一點不輸三千元的希望餘暉」。