奪得上半季冠軍的統一獅在爭奪全年度戰績第一失利，季後賽必須從挑戰賽打起，對手將是中信兄弟或樂天桃猿，獅隊22日公布季後賽主視覺及口號，喊出「Lions Win 4 Tainan獅在必贏」，主視覺角色設定以隊長陳傑憲帶領隊友，展現團隊作戰永不放棄精神，力拚守護主場勝利，前進總冠軍。

獅隊公布本次季後賽口號「Lions Win 4 Tainan獅在必贏」，延續開季「Lions Up強獅來襲」的氣勢外，更結合十字花紋圖樣，如同堡壘一般悍衛台南主場，搶下每一場勝利，字體設計上加入簷角設計，讓整體文字設計看起來更加流線並呈現台南古都的氛圍，配色上則是延續台南400所採用的「鳳凰花橘」、「武德殿米」、「藍晒圖藍」的搭配，誓言與台南一起拿下每一場勝利。

主視覺形象設計結合台南各大知名景點安平古堡、億載金城、孔廟、赤崁樓、林百貨、鹿耳門天后宮、台南美術館、井仔腳瓦盤鹽田，用菱格分割的方式將各個景點代入，如同台南城市各地都在為這隻傳統勁旅吶喊一般，展現更加強烈的在地氣勢，球員身穿象徵大橘的臺南400主題球衣，其奮戰的英姿從中心點向外擴散，橫跨各大景點，除了捍衛家園，更要征戰客場的每一場戰役，展現猛獅氣勢，奪下最後的目標。

目前中職季後賽門票只產生2張，今天在桃園進行的象猿戰十分關鍵，若桃猿勝出，將直接確定拿下最後一張季後賽門票，將與獅隊在季後挑戰賽碰頭；若兄弟扳回一城則戰局仍有變數，目前正確季後賽時間及地點待聯盟公布後，才會進行主場賽事門票販售。