據「南方+」和《揚子晚報》報導,10月21日晚,備受矚目的世界科幻最高獎——雨果獎,在四川成都舉行的世界科幻大會上揭曉。這屆雨果獎首度在中國大陸舉辦,尤為值得關注的是,本屆雨果獎有兩位中國人摘獎。其中,海漄憑借《時空畫師》斬獲「最佳短中篇小說」獎項;插畫師趙恩哲則摘得「最佳職業藝術家」獎項。

報導稱,來自深圳的90後科幻作家海漄憑借《時空畫師》斬獲「最佳短中篇小說」獎項。《時空畫師》發表於2022年,新星出版社出版,靈感來源於《千里江山圖》作者王希孟的人生故事。《時空畫師》講述故宮博物院某個閉館日驚現鬼影,刑警主人翁介入調查,發現事情與一幅宋朝古畫有著千絲萬縷的聯繫。作者將科幻與歷史、推理、傳統文化藝術相結合,展現人類對時間和空間的探索與思考。在小說中,海漄創造了一個虛構的名畫世界,通過畫師的神奇能力展現了人類對時間的操控。這種科幻元素的運用,不僅拓寬了故事的視野,也激發了讀者對未知領域的無限遐想。

據公開資料顯示,海漄1990年出生於湖南湘潭,自幼是科幻迷,現居於深圳,是一名金融工作者,也是深圳市作協會員。2016年起開始創作科幻小說,2021年發表了《江之怒》,確定了以歷史考據為基礎的科幻小說創作風格,曾獲2021年第四屆冷湖科幻文學獎中篇二等獎、2021年第十九屆百花文學獎科幻獎。多年來,他一直堅持默默寫作,對歷史及怪獸題材情有獨鍾,作品追求在不改變真實歷史的前提下,重構、解析某段時空背後的故事,以此展現歷史的恢宏與個人的渺小,營造宛如紀錄片一般的真實感和驚異感。

插畫師趙恩哲則摘得「最佳職業藝術家」獎項。他曾從事遊戲開發,後專注於為中國科幻圈繪制插圖,他為2023成都科幻大會創作作品《巴蜀未央》,2018年11月23日,趙恩哲獲得2018中國科幻大會最佳美術獎,2023年6月,獲得首屆百萬釣魚城科幻大獎最佳繪畫獎。

趙恩哲也被科幻迷們稱作「插畫界的劉慈欣」,趙恩哲長期受邀為《科幻世界》繪製封面,其插畫作品風格硬核,充滿了科幻美感,氣勢壯闊,《三體》迷們非常熟悉的《三體藝術插畫集》就出自趙恩哲之手,紅岸基地、古箏行動、大低谷紀念碑這些《三體》名場面在趙恩哲的畫筆下有了具體的形象。2020年,趙恩哲出版了自己的東方科幻故事畫集《星淵彼岸》,這也是中國首部東方科幻故事畫集。2021年,該書獲得第32屆中國科幻銀河獎最佳相關圖書獎。

此外,由中國幻迷河流、零始真共同創辦的科幻粉絲雜誌《零重力報》獲得「最佳粉絲雜誌」獎。

雨果獎的正式名稱為「科幻成就獎」(The Science Fiction Achievement Award),是為紀念「科幻雜誌之父」雨果·根斯巴克(Hugo Gernsback)由世界科幻協會(World Science Fiction Society,簡稱WSFS)所頒發的獎項。自1953年起,每年在世界科幻大會(World SF Convention)上頒發。

在本屆雨果獎頒獎儀式上,一共頒發了總計17+2個項目的獎項,包括「最佳粉絲藝術家」、「最佳粉絲作者」、「最佳粉絲演播」、「最佳粉絲雜誌」、「最佳半職業雜誌」、「最佳職業藝術家」、「最佳短篇作品編輯 」等。

劉慈欣曾以科幻小說《三體》獲第73屆世界科幻大會頒發的雨果獎最佳長篇小說獎,成為首位獲得該獎項的中國科幻作家。劉慈欣昨晚上台,為「最佳短中篇小說」獲得者海漄頒獎。海漄也成為了繼劉慈欣、郝景芳後,第三位獲得雨果獎作品獎的中國科幻作家。

報導稱,這屆雨果獎為首次在中國舉辦,早在提名階段,就得到了中國科幻讀者的空前關注和熱情參與。他們欣喜地從名單中看到了不少熟悉的中國身影,所涉獎項範圍廣、數量多,反映了近年來中國科幻蓬勃發展的態勢。

縱觀雨果獎的獲獎作品,中山大學中文系創意寫作教研室主任、作家王威廉認為,現在的科幻作品與現實的關係越來越緊密。此外,科幻作品也越來越受到科學技術發展的影響,有了更多細膩的分支,不僅像過去依賴於物理學或化學這樣的大學科,還深入生物學、信息科學、人工智能等新世紀以來興盛的學科。

「這讓我們對未來有了更加豐富和多元的想象,對於地球以外的生命和世界也有了不同於過去的、新的設想。」王威廉說。

雨果獎獲獎榜單如下:

1.最佳長篇小說 Best Novel

《蕁麻和骨頭》T. 金費捨

2.最佳長中篇小說 Best Novella

《溺水女孩之謎》肖恩寧·馬奎爾

3.最佳短中篇小說Best Novelette

《時空畫師》,海漄(《銀河邊緣009》,2022年4月)

4.最佳短篇小說 Best Short Story

《兔子測試》薩曼莎·米爾斯

5.最佳系列小說 Best Series

「時間之子」系列,艾德里安·柴可夫斯基

6.最佳圖像小說或漫畫 Best Graphic Story or Comic

《賽博朋克2077:大城之夢》編劇:巴爾托什·斯澤波爾

7.最佳相關作品 Best Related Work

《特里·普拉切特:腳注人生》羅布·威爾金斯

8.最佳戲劇表現(長片)Best Dramatic Presentation Long Form

《瞬息全宇宙》

9.最佳戲劇表現(短片)Best Dramatic Presentation Short Form

《蒼穹浩瀚》S6E6「巴比倫灰燼」

10.最佳長篇作品編輯 Best Editor Long Form

林賽·霍爾

11.最佳短篇作品編輯 Best Editor Short Form

尼爾·克拉克

12.最佳職業藝術家 Best Professional Artist

趙恩哲

13.最佳半職業雜誌 Best Semiprozine

《離奇雜誌(Uncanny Magazine)》

14.最佳粉絲雜誌 Best Fanzine

《零重力報》

15.最佳粉絲演播 Best Fancast

《雨果,女孩!(Hugo Girl!)》

16.最佳粉絲作者 Best Fan Writer

克里斯·M. 巴克利

17.最佳粉絲藝術家 Best Fan Artist

文復明

18.北極星獎——最佳青少年圖書 Lodestar Award for Best Young Adult Book (presented by the World Science Fiction Society)

《阿卡塔女巫(恩西比迪腳本)》妮狄·歐柯拉福

19.驚奇獎——最佳新人 Astounding Award for Best New Writer (presented by Dell Magazines)

特拉維斯·巴爾德里