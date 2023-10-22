李玟7月離世，21日在武漢進行安葬儀式。（CoCo李玟歌迷會提供）

李玟7月離世，21日在武漢進行安葬儀式。（CoCo李玟歌迷會提供）

李玟7月離世，21日在武漢進行安葬儀式。（CoCo李玟歌迷會提供）

李玟7月離世，21日在武漢進行安葬儀式。（CoCo李玟歌迷會提供）

歌壇天后李玟（CoCo）7月離世，昨（21日）在武漢進行安葬儀式，母親及2位姐姐皆出席，場面哀戚，李玟與李爸爸的骨灰一同安葬，父女二人的墓碑緊緊相鄰。CoCo李玟的墓碑上日月同輝的玉石造型，以「太陽暖人，月光愛人」的墓誌銘，生動描繪了李玟生前如太陽般溫暖，像月亮般美麗的動人形象。據悉，李玟家人已計畫在紀念園為她立一尊雕像，於李玟出道三十周年紀念日當天，即2024年6月15日舉行揭幕儀式。

同日下午，在石門峰紀念公園還舉辦了《李玟紀念展揭幕儀式和媒體見面會》，李玟的大姐李靜樺（李秋林）表示，將妹妹安葬於武漢石門峰的公墓，是遵從媽媽的意願，將父女同時安葬於此，則得以讓從小就沒見過爸爸的李玟以另一種方式和父親相聚；李玟二姐李思林女士表示，除了現在已有的紀念園和紀念館，家人希望每年都能同喜愛妹妹的歌迷一起舉辦悼念活動，以此紀念和緬懷CoCo。同時，計畫以李玟和家人的名義設立慈善基金，延續CoCo樂觀向上的積極精神，傳遞愛與信仰，守護她熱愛的世界，幫助更多需要幫助的人。未來相關悼念活動的消息，也將通過正式的歌迷會管道公佈。

針對近來的一些流言蜚語與爭議困擾，甚至有心人士對家人尤其是對CoCo兩位姐姐有目的的抹黑造謠，無端攻擊，李玟的母親表示，突然失去小女兒的悲痛已經讓年邁的自己難以承受，又要眼睜睜看著自己的另外兩個女兒飽受壓力，紛擾不斷，她感到非常痛心和憤怒，稱將會拿起法律武器，依法追究抹黑造謠者的法律責任。

會後，受邀媒體記者參觀了CoCo李玟紀念館及專題紀念展，展覽上展出的有李玟生前公開發行的音樂專輯、家人提供的演唱會服裝和一些從未公開的珍貴物品、照片及精心收藏的部分粉絲禮物，並詳細介紹了展品背後一個個關於李玟的小故事。據悉，該展館首期展覽將一直持續到2024年5月31日，無償開放給所有粉絲參觀紀念。