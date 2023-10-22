2023長榮航空城市觀光馬拉松今(22)日在總統府前廣場盛大開跑，現場超過24000名海內外跑者共同用熱情開啟美好的早晨，長榮航空孫嘉明總經理邀請交通部觀光署國際組組長黃易成、臺北市政府體育局副局長蔡培林、臺北市政府觀光傳播局副局長薛秋火、日本青森縣知事宮下宗一郎、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

今年長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，廣邀海內外跑者參賽，共吸引來自42個國家24000名跑者，其中包含2000名海外跑者前來參賽，全、半程馬拉松及10公里組皆從總統府前廣場起跑，賽道沿經過中正紀念堂、華山文創園區、花博公園、林安泰古厝民俗文物館等著名台北景點，最後再跑到大佳河濱公園。闔家歡樂的3公里組的起、終點皆在大佳河濱公園，與長榮航空一起用雙腳體驗台北之美。

此次長榮航空在終點站大佳河濱公園貼心準備比往年更多的賽後放鬆按摩床，提供跑者舒緩肌肉，更首次增設更衣室，讓跑者完賽後，能夠清爽遊覽長榮航空與此次馬拉松贊助商共同設置的攤位。

青森縣廳今年從青森空運來台的新鮮蘋果，準備互動遊戲與跑者分享甜蜜蘋果滋味，加碼贈予各組男女冠軍各一大盒青森蘋果；休士頓旅遊局則準備咖啡車，提供現煮咖啡予跑者賽後補充能量；長榮航空在現場準備互動遊戲送出獎品及哩程；現場另設有多個攤位讓跑者們試喝新鮮果汁、蛋白飲等，還有超多完賽禮要讓跑者們滿載而歸。

長榮航空城市觀光馬拉松寵粉向來不手軟，獨家送出哩程並加碼抽機票，參賽跑者每跑1公里，就可獲贈長榮航空無限萬哩遊哩程100哩。此外另準備歐美澳和亞洲區國際線不限航點經濟艙機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及長汎假期所提供的萬元抵用券共3名，要讓愛跑步的粉絲們驚喜不斷。

長榮航空感謝自2018年舉辦首屆城市觀光馬拉松至今，獲得許多單位鼎力相助，也感謝跑者們的熱情參與，讓每年的賽事都能完美落幕。長榮航空為落實企業永續，今年一樣從報名費中提撥新台幣120萬，捐贈予社團法人臺中市珍愛加恩關懷協會。

今年長榮航空期待能將世界跑的概念發揚光大，分別與溫哥華馬拉松、青森櫻花馬拉松、花卷半程馬拉松、布里斯本馬拉松、澳洲陽光海岸馬拉松等賽事合作，除了歡迎更多國際友人來台參與長榮馬拉松盛會外，更期待長榮航空城市觀光馬拉松的跑友們能搭乘長榮航空參加海外馬拉松賽事，同時也邀請跑者們明年再來參加2024年長榮航空城市觀光馬拉松，一起「台北起跑，飛向世界」！