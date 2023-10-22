65歲男星梁家輝昔日以電影《垂簾聽政》一舉拿下香港金像獎影帝，成為史上最年輕得主，演技早已獲各界肯定。近日他乘坐公務私人機，被機上的空服員透露他私底下的真面目，引起網友熱議。

最近空姐在工作時遇到影帝梁家輝，她發文寫下這段深刻的經歷：「前段時間飛 (遇) 到影帝，對梁先生的高素養深表敬佩。因為看過影帝塑造的太多角色，老是覺得香港這些演技派明星都很有距離，結果他們的禮貌和修養簡直讓我這個見過很多明星的人都大吃一驚，全程不麻煩我們乘務員做任何事，甚至是恨不得來廚房幫我們幹活了 。」

空服員大讚梁家輝人超好。(圖/小紅書)

她又指出其實公務機的客人都是相對比較高端的，通常她們接待的客戶也都是保密級別的，所以她當然是經過梁家輝本人同意才能跟他合影留念。她激讚梁家輝為人，是真正的親切友善有修養，令她大感驚嘆，亦掀起了網民熱議。

64歲香港男星梁家輝早年與劉德華一起跑龍套，曾演過周潤發的打手，之後他拍攝電影《垂簾聽政》一舉拿下金像獎影帝，成為史上最年輕得主，他與張曼玉合作《愛在別鄉的季節》奪下金馬獎影帝，演技實力備受肯定。