又是未禮讓行人釀禍！新北市三重1名66歲謝姓男子，12日清晨5時許，行走在斑馬線上要過馬路，突然遭到急駛而來的計程車撞擊，整個人被撞飛了起來，而謝男被緊急送醫搶救，但因為傷勢嚴重，5天後依然宣報不治死亡，計程車駕駛黃男（44）被依過失致死罪嫌函送。

案發當天，謝男走在行人穿越道正要穿過忠孝路二段到對面的厚德國小，當時路口燈號為閃紅燈，並無紅綠燈號誌運行，突然由黃男駕駛的計程車，延忠孝路二段方向駛急而來，謝男雖有發現並企圖閃避，但最終仍然被撞上，救護人員到場發現謝男傷勢嚴重，立即將他送醫搶救，他到院時已經昏迷，初步診斷有顱內出血、右手骨折以及全身擦挫傷，最後在17日依然傷重不治。

警方事後對黃男實施酒測，其酒測值為0，後續依過失致死罪嫌函送地檢署偵辦，事故肇責部分警方還在釐清，而黃男未禮讓行人導致行人死亡，警方依道路管理處罰條例舉發，處7200至3萬6000罰鍰，並吊銷駕照。