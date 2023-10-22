一場大型的親巴勒斯坦集會正在馬來西亞的吉隆坡獨立廣場舉行，集會吸引近萬人出席。

據《東方日報》和《阿拉伯半島電視台》報導，這場由非政府組織「Viva Palestina Malaysia」號召的「與巴勒斯坦同在，恢復巴勒斯坦自由」集會，截至早上10時50分，現場人數已增至一萬人，主辦單位也安排傳統鼓樂表演，一邊表演一邊高喊口號，令現場猶如嘉年華會。

力挺巴勒斯坦的民眾，手拿寫著「解放巴勒斯坦」和「巴勒斯坦永遠不會獨行」等字樣的標語板，嘴上喊著口號，以示支持。包括馬來西亞首相安華的女兒努魯依莎（Nurul Izzah Anwar）也出席集會。

據報，雖然Viva Palestina Malaysia和MyCare等主辦方已向巴勒斯坦提供緊急援助，但他們不會在22日的集會上籌款。另一方面，大馬警方和吉隆坡市政府官員僅派員駐守在現場維持秩序，並未阻止集會進行。