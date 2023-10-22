手機壞了逛電信門市「舊換新」 毒蟲詭辯：我吸毒頭腦不清

年約30歲的馬姓男子因手機故障，今年9月竟直接到中正區電信門市「舊換新」，以為沒有人察覺，不料全程都被監視器拍下，警方循線查出身分，發現馬男因他案入監服刑，員警10月初到監所借訊，他坦承犯罪，訊後侵占罪函辦。

監視器畫面顯示，馬男進入電信門市後坐在手機展示區，一面拿著SAMSUNG Galaxy S9展示機測試，一面拿著說明書假裝閱覽，趁著店員不注意，將自己同型號的手機拔出SIM卡後進行置換，隨後若無其事離開，犯案過程相當迅速。

待店員巡店時，發現手機異常故障無法正常開機，外觀螢幕也有汙損，仔細核對機身號碼才發現遭人置換，立刻報警處理。警方獲報後調閱監視器及相關大眾運輸記錄，鎖定馬男，發現馬男早已入監服刑，馬男說因吸食毒品導致頭腦不清楚，見到同樣型號的手機，一時心生歹念，把自己的舊機更換成新機，自以為天衣無縫，誰知仍難逃法眼。

中正第一分局呼籲，各電信門市或手機行，平時應多留意客人行為舉止，也可以在展示貨品上加裝防盜鎖，防止宵小有機可趁，警方對於任何不法行為均為全力偵辦，維護轄區治安。

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