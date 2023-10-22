村民發現竊嫌車輛。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗1位住在公館鄉大坑村山區的村民，日前回家時發現大量相思木阻擋去路，又發現2名男子形跡可疑連忙報警，經警方追查，逮到盜伐林木的61歲劉姓男子、40歲楊姓男子，警訊後依違反《森林法》及竊盜等罪嫌，將兩名山老鼠移送苗栗地方檢察署偵辦。

該位村民本月17日晚間11點多時，在返家路上發現大量相思木橫躺在山路中，由於當下無風無雨，橫倒的林木斷面平整，不像是風雨影響，同時又發現2名男子可疑的駕車離去，他直覺反應是山老鼠盜伐林木。

苗栗警分局公館分駐所獲報後，派遣員警到場，但已經找不到竊賊蹤影，因此調閱相關監錄影像，經比對報案人發現時間及過濾往來車輛，鎖定1輛自用小貨車涉有重嫌，再運用以車追人方式通報警力全面查緝。

最後賊星該敗，公館分駐所副所長薛世賢，在勤餘時間發現該部涉案車輛出現在公館鄉中義村一帶，立即通報警力攔截圍捕，順利將劉男及楊男等2名竊嫌逮捕到案，並依法送辦。

苗栗警分局表示，此案之所以能即時偵破，有賴熱心民眾發現可疑徵兆即時報案，讓警方因即時掌握案情，積極訪查、蒐證，並發揮團隊合作精神全力追緝，才能順利迅速查獲犯嫌。