費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）在國聯冠軍戰G5獨撐7局失1分立下大功，助隊6比1擒拿響尾蛇，以3勝2負聽牌。綽號「車輪」的惠勒在2022年世界大賽苦吞兩敗，兩場先發失掉7分，今年他有機會親手向太空人復仇。另一頭的太空人也是3勝2負在美聯冠軍賽聽牌。

大聯盟官網指出，即使去年爭冠飲恨，惠勒生涯10場季後賽的自責分率2.48、每局被上壘率0.73仍然極為優秀，甚至是歷史罕見。惠勒說：「這很酷，這很特別，我很自豪。季後賽史有很多偉大的投手，他們有比我更多的比賽局數，但我在獲得機會時拿出最佳表現。」

響尾蛇總教練魯瓦洛（Torey Lovullo）說：「有幾個關鍵時刻如果我們敲出長打，一切就會不同了，但是他（惠勒）投進來並且阻擋我們。」費城人重砲哈波（Bryce Harper）也是季後賽一條龍，哈波賽後盛讚惠勒是「心臟跳得比較慢。」「我合作過最棒的投手之一，可以排進前三名。」

季後賽比平時更仰賴先發投手的表現，今年百勝的道奇就是吃虧在沒有優異的季後賽投手而慘遭橫掃。響尾蛇先發投手蓋倫（Zac Gallen）前兩輪對釀酒人、道奇都摘下勝投，但是碰上費城人已經吞了兩敗。