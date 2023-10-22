台灣選手曹純玉作為台灣首位完賽亞運全程馬拉松賽事的女子選手，以1小時18分30秒的成績將21公里女子冠軍留在台灣，完成長榮航空城市觀光馬拉松21公里女子組五連霸霸主。今年賽事不只集結了國內優秀跑者，海外跑者也紛紛搶先衝線。全程馬拉松男、女組冠軍分別由來自肯亞的David（2小時24分18秒）和澳洲的Fien（2小時49分06秒）拿下。泰國長跑精英選手NATTAWUT INNUM 與孿生兄弟NATTAWAT INNUM，手牽手以兩分之差（1小時09分16秒與1小時11分05秒）攻下21公里男子組冠亞軍寶座。「香港最速情侶檔」黃啟樂和羅映潮聯手以31分54秒和35分59秒的成績拿下10公里組男、女冠軍。

為了鼓勵更多青少年跑者挑戰自我，長榮航空城市觀光馬拉松從去年開始增設10公里「幼苗組」獎項。幼苗組男子冠軍為年僅13歲的李簡念宸，以36分26秒的成績衝線，同時也是10公里組第10名；女子組冠軍則由14歲的林采頡以40分30秒摘下，位居女子10公里總排名第3名。同時，今年新增五人一組的「團體組」。此外，長榮航空(2618)還在台東、恆春、金門、基隆、雲林舉辦五站「校園深耕巡迴活動」，由專業的教練透過遊戲結合體能的運動項目，讓學子在寓教於樂的訓練過程中，學習正確的跑步知識，期盼能以幼苗計畫帶動青少年的運動風氣。

今年長榮航空期待能將世界跑的概念發揚光大，分別與溫哥華馬拉松、青森櫻花馬拉松、花卷半程馬拉松、布里斯本馬拉松、澳洲陽光海岸馬拉松等賽事合作，除了歡迎更多國際友人來台參與長榮馬拉松盛會外，更期待長榮航空城市觀光馬拉松的跑友們能搭乘長榮航空參加海外馬拉松賽事，同時也邀請跑者們明年再來參加2024年長榮航空城市觀光馬拉松。