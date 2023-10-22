隨著西洋萬聖節的到來，永康東橋里社區自主舉辦萬聖節嘉年華遊街討糖活動，吸引許多家長帶著小朋友熱烈參與，一群近2000名盛裝打扮的大小惡魔們闖入永康分局，齊喊「不給糖，就搗蛋」，活潑可愛的模樣讓現場波麗士們瞬間融化，紛紛舉雙手投降，拿出預先準備好的糖果們一一發送，小惡魔們看見糖果笑得合不攏嘴，分局頓時充滿熱鬧的萬聖節氣氛。

昨(21)日下午14時許，永康分局遭到一群奇裝異服的「萌鬼」襲擊，原來是東橋里長王怡舜召集東橋社區家長及小朋友舉辦變裝踩街活動，歡慶西洋萬聖節的到來，永康分局波麗士們也有備而來，在分局門口成立「反詐騙宣導中繼站」，除了發送糖果分享歡樂外，也趁隊伍行經宣導站時，向孩童及家長們進行婦幼安全與避免成為詐騙受害者等重要信息，近期生活費用詐騙案件類型攀升，詐團傳送簡訊指稱用戶水、電、瓦斯、停車費等生活費用欠費，要求民眾點擊網址，提供個人訊息與信用卡資料，以藉此騙取民眾個資，警方呼籲民眾務必提高警覺，共同杜絕「詐欺鬼」流竄，在寓教於樂中，灌輸民眾培養防詐意識。

永康分局遭到大批奇裝異服的「萌鬼」襲擊。(戴志揚翻攝)

大小惡魔們闖入永康分局，齊喊「不給糖，就搗蛋」，活潑可愛的模樣讓現場波麗士們瞬間融化。(戴志揚翻攝)

東橋社區為了孩童更加熟悉社區環境，從東橋七路與東橋十街口的三發滙世界出發，沿東橋七路來到永康分局及消防隊，再由東橋六街右轉東橋五路，到小橋公園的萬聖派對教育走廊，以東橋三路及東橋十街交叉口的文創市集為踩街終點，共經過五個街區，永康分局也特別規劃交通疏導勤務，派員於重要路口實施交通管制，讓家長及小朋友們平安順利完成今日的踩街活動。

永康分局波麗士在分局門口成立「反詐騙宣導中繼站」，向孩童及家長們進行婦幼安全與避免成為詐騙受害者等重要信息。(戴志揚翻攝)

永康分局波麗士在分局門口成立「反詐騙宣導中繼站」，向孩童及家長們進行婦幼安全與避免成為詐騙受害者等重要信息。(戴志揚翻攝)

永康分局長甘炎民表示，治安、交通及婦幼安全都是警察工作重要的一環，警方實施宣導的模式已相當多樣化，藉由社區舉辦活動結合地區的資源力量，與警察單位共同攜手合作，不僅讓孩童們感受萬聖節的歡樂氣氛，更能貼近民眾的心；也不忘再次呼籲民眾，詐騙是一個持續的社會問題且詐騙手法層出不窮，民眾如遇疑似詐騙問題，別忘了撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢加以查證，警民共同協力打擊詐欺鬼，淨化社會治安。