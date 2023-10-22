經營園藝農場的黃姓男子，不滿台電包商以自家種植的珍木觸碰電線為由，逕自鋸斷樹冠及樹枝，讓他瞬間損失超過140萬元，氣得一狀告上法院並求償損失，法官審酌後一審判決施工業者須賠償20萬元。可上訴。

黃男表示，農場栽種的2株茄冬樹，是7、8年前連同另1株，共3株以50萬元價格購入，樹齡已3、40年之久；但在2022年3月28日竟遭台電及外包商以樹木觸碰電線為由，鋸斷樹冠及樹枝，造成喪失價值。

男子說，縱使樹木事後再長出新樹冠，也不可能如原先完整及漂亮，並否認樹木已觸碰電線而有修剪必要，縱使已觸碰電線，未有特別危險或預防非常災害情形，對方於修剪樹木前，應事先通知他修剪，但在竟未為之，導致樹木樹形遭破壞。

加上被修剪的樹木已以120萬元賣給他人，對方已支付20萬元定金，此次修剪導致無法依約交付，除需退還20萬元定金外，尚要賠償20萬元違約金，共計損失140萬元。加上提起刑事毀損告訴的5萬元律師費用，因此請求賠償145萬元。

台電回應，當時員工於現場巡查時發現，樹木有包覆及觸碰台電電線，且有燒灼痕跡，已影響供電安全而有修剪必要，因此通知承包商派員修剪。

承審法官認為，樹木縱使有妨礙線路之虞，仍應在修剪前通知樹木主人，要求於一定期間內自行修剪，如期屆滿後仍不動作，才可逕行修剪。

雖然事後無法將樹木以120萬元售出，但樹冠長出後樹形為何？交易價值又為何？黃男無從加以證明，參酌黃男為專業培育、種植樹木之人，縱使樹木樹冠遭修剪，如將來細心照顧非不得回復修剪前樣態，因此要求包商賠償20萬元違約金額較為相當。