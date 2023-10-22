泰國在示意了好幾個月，說將向中國採購潛艦後，如今卻宣布，由於艦上無法安裝德國發動機，決定擱置相關計劃，改買一艘中方護衛艦。
據《歐亞時報》（The EurAsian Times）22日報導，泰國防長蘇廷（Sutin Klungsang）最近意外透露，由於中方無法按最初約定，採用德製發動機，泰國皇家海軍不會繼續採購1艘元級潛艦，而已改訂購1艘護衛艦。不過，這並不意味相關採購案取消。蘇廷在視察海軍總部時說，泰國沒有取消與中國的潛艦交易，但它已被擱置，直到準備就緒，可是並未透露具體時間。
泰國最初是在2017年擬定購買配備德製MTU-396柴油發動機的S26T元級潛艦草案。然而，在德國以政策限制為由，阻止發動機裝上任何中國軍備，破壞了相關交易後，麻煩便開始醞釀。
後來泰國威脅，要是中國不按採購協議，安裝德製MTU-396柴油發動機，就要取消交易，以致潛艦採購案擱淺。而北京為了防止交易告吹，於是提議改用以逆向工程打造，並經德國MTU認證的陸製CHD620發動機。隨後中方代表歷經數度艱苦談判，期間堅持不懈地力推使用陸製發動機。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。