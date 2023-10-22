泰國S26T元級潛艦採購案因中方未按合約使用德製MTU-396柴油發動機而擱置

泰國在示意了好幾個月，說將向中國採購潛艦後，如今卻宣布，由於艦上無法安裝德國發動機，決定擱置相關計劃，改買一艘中方護衛艦。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）22日報導，泰國防長蘇廷（Sutin Klungsang）最近意外透露，由於中方無法按最初約定，採用德製發動機，泰國皇家海軍不會繼續採購1艘元級潛艦，而已改訂購1艘護衛艦。不過，這並不意味相關採購案取消。蘇廷在視察海軍總部時說，泰國沒有取消與中國的潛艦交易，但它已被擱置，直到準備就緒，可是並未透露具體時間。

泰國最初是在2017年擬定購買配備德製MTU-396柴油發動機的S26T元級潛艦草案。然而，在德國以政策限制為由，阻止發動機裝上任何中國軍備，破壞了相關交易後，麻煩便開始醞釀。

後來泰國威脅，要是中國不按採購協議，安裝德製MTU-396柴油發動機，就要取消交易，以致潛艦採購案擱淺。而北京為了防止交易告吹，於是提議改用以逆向工程打造，並經德國MTU認證的陸製CHD620發動機。隨後中方代表歷經數度艱苦談判，期間堅持不懈地力推使用陸製發動機。