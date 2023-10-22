國民黨總統參選人侯友宜今上午出席中華民國公教軍警消聯合總會「力挺侯友宜專刊」發布會，專刊中匯集侯友宜參與軍警消活動之照片與報導，並由理監事一人一段話，表達對侯友宜的支持。侯友宜表示，當選總統後，一定會導正公務體系的人事制度，讓最精英的人才，為國家服務；也會檢討退撫制度，還給奉獻終身的軍公教警消公道及尊嚴。

侯友宜表示，自己曾經是全國第一屆第一名的模範公務員，但這些年公務員的升遷制度完全被打亂，未來擔任總統，一定會將人事制度導正，而對於五年該檢討的退撫制度，也會還給一輩子奉獻國家的軍公教警消一個公道，讓大家獲得應有的公道及尊嚴；此外，更將做好「備戰不引戰」，反對台獨，保護人民免於戰爭。

侯友宜表示，自己是第一位出身基層公務員的總統參選人，從69年畢業，擔任警察服務起，就養成24小時電話隨時待命的習慣，擔任市長依然如此。就像有媒體問我，是否七點多上班，我的回答是「七點上班，這不是很正常嗎？」尤其，過去因為辦案，常常沒辦法回家，擔任市長碰到疫情時，更是經常睡在辦公室，因此對軍公教的犧牲奉獻，完全能夠了解。

「我永遠在第一線，站在槍口下」侯友宜強調，過去在辦案的過程中，面臨到歹徒的威脅，但自己從來沒有畏懼；這次接受國民黨徵召參選總統，也一樣秉持一生唯一的使命，保護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人民，並且貫徹警察摘奸除惡、維護公平正義的信念，讓兩岸和平、中華民國能夠永續繁榮安定。

包括前副總統蕭萬長、總會長劉盛良、國民黨公教警消委員會主委林水吉，及多位立委參選人皆到場支持。蕭萬長表示，自己和侯友宜同是嘉義人，也同樣是基層公務員出身，一路秉持一步一腳印的原則，任何事情心中只有百姓福祉、國家利益，他可以說是認真負責，非常了解民眾需求的一位好公務員。而侯友宜在當警官時，正是台灣治安最差的時候，但他出生入死、保衛人民，鐵漢英雄的印象，深植民心，當前中華民國正面臨存亡的關鍵時刻，相信他出來領導國家，一定能促使國家走向正道。

劉盛良表示，侯友宜從基層警察到警政署長，再到新北市副市長、市長，一路走來清廉、勤政愛民，大家有目共睹，人民共同的願望，就是希望他可以出來領導國家，兩岸依定和平發展、人民幸福，相信一定能高票當選。林水吉也表示，侯友宜是公務員的光榮，因此今天全國軍公教警消一定要全力站出來，表達他的堅定支持。