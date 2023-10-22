國民黨總統參選人侯友宜（中）、台北市長蔣萬安（右二）22日出席台北客家義民嘉年華開幕及挑擔踩街出發。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安出任國民黨總統參選人侯友宜的北市競總主委，蔣萬安22日上午出席「2023台北客家義民嘉年華開幕及挑擔踩街活動」，侯友宜同樣也到場參與，2人互動熱絡，共同挑擔踩街。蔣萬安表示，客家族群「勤儉傳家」的文化，與聯合國永續發展目標「SDGs」不謀而合，是相當具有遠見的文化內涵。

蔣萬安致詞指出，今年是北市舉辦義民祭典36週年，本次義民嘉年華活動主題訂為「省到幾時」，取客語拼音每字字首為SDGs，代表客家先人教導後代子孫「勤儉傳家」的文化，與聯合國永續發展目標「SDGs」不謀而合，象徵著客家鄉親一直以來在實踐環境永續方面所做的努力。

他解釋，「勤」是以勞動節省能源消耗，「儉」是資源再利用，「傳家」是永續經營。相較於聯合國近10年來提出這個概念，客家族群幾百年前就已具備現今世界潮流永續發展的概念，是相當具有遠見的文化內涵。

蔣萬安強調，北市府重視客家文化的傳承，除了客語、傳統文化的推廣外，也希望帶進更多創新思維，結合時尚潮流。

此外，侯友宜也出席挑擔踩街，蔣、侯一路有說有笑，蔣送侯上車後才趕往下個行程。