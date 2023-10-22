流亡海外15年的泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）自8月22日返回泰國後，在8月23日入獄首晚因高血壓被轉移至皇家警察醫院至今。截至10月22日，戴克辛已在皇家警察醫院接受治療長達60天，不過，戴克辛入院治療一事引發社會廣泛疑慮。

據泰國媒體《泰國頭條新聞》報導，戴克辛及皇家警察醫院院方均未公布有關戴克辛病情，讓民眾質疑戴克辛入院，可能是為躲服刑而「演戲」。

泰國皇家警察總署署長多薩21日就此事發表看法稱，戴克辛在醫院治療滿60天後，泰國獄政廳將就醫生的診斷做出決定，並向獄方報告，最終由獄方決定是否允許病人返回監獄。

泰國獄政廳21日收到曼谷特別監獄關於延長戴克辛保外就醫時限的報告，主治醫生建議戴克辛仍需留在警察醫院繼續接受治療。 獄政廳已依法定程序發出核准函，連同主治醫師意見及其他相關證明資料提交至司法部次長處。

有鑑於戴克辛身體恢復狀況，其主治醫師建議，戴克辛需繼續留院治療。曼谷特別監獄向獄政廳提交延長戴克辛保外就醫時限的報告，獄政廳也在第一時間審核通過該申請，戴克辛將繼續留在警察醫院接受治療。