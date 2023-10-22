獲頒「資源永續組」的五股區興珍里百工達人林培鈞，於高速公路橋下廊道進行綠化作業。（新北市環保局提供）

新北市環保局今（22）日舉辦「112年環保英雄表揚大會」，由新北市代理市長劉和然副市長親自頒獎，表揚220名熱心環保事務的環保英雄們，其中五股區興珍里水電行老闆林培鈞，利用自身專長，將廢棄水管重新利用，手工打造出魚菜共生、過濾池、生態池、自動灑水器等循環系統，所栽種的蔬果皆供里內老人共餐使用，獲頒「資源永續組」特優獎。

環保局表示，林培鈞身為在地水電行老闆，熱心服務里內事務，里內的油漆粉刷、器材維護、泥作等各項服務樣樣行，勘稱為興珍里的百工達人，且他利用自身的水電專長，將廢棄水管重新利用，手工打造出魚菜共生、過濾池、生態池、自動灑水器等循環系統，植栽採用廚餘堆肥，不使用化學肥料及農藥，菜圃裡隨處可見蚯蚓等各種生物，菜圃的營養液回流至魚菜共生池裡，達到生態永續循環，而其所栽種的蔬果皆供里內老人共餐使用。

「環境美化組」特優獎由板橋區江翠里陳國卿獲得，陳國卿具有藥師資格並精通植物學與公共衛生，自國防醫學院預防醫學研究所退休後，即致力於里內服務，從事環保服務年資已有15年。他不僅將里內守望相助亭外的髒亂點，改造成里民可以耕種、休閒的場所，更於里內畸零地種植棉花、藥草和蜜源植物，吸引許多鳥、蟲、蝶前來覓食，成為打卡景點。除環境維護及改造外，他更發揮專業於里內開班授課，教授里民各種觀賞及可食用藥草植物的培育知識。

新北市代理市長劉和然表示，環保觀念的內化與實踐是環境永續發展重要關鍵，新北市連續10年獲得最乾淨城市佳績，這群無私奉獻、隱身在鄰里巷弄間的環保英雄們功不可沒。新北市自2011年起率全國之先首創辦理「環保英雄遴選計畫」，除2020、2021年因疫情停辦，至今正式邁入第11個年頭，已表揚了近3300位環保英雄，期許有更多新血加入，共同守護乾淨美麗的新北市。

環保局說明，環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」2組，今年共有220名環保英雄受里長推薦參加，其中不乏青、壯年志工參與，可見推動環保的熱情不受年齡限制。經過評選團初選與實地查訪後，決選出2名特優獎、20名優等獎、38名甲等獎及160名佳作獎。