樂洋地產行銷攜手精品咖啡「Ten thousand coffee」，將以城市概念店模式進駐豐邑機構「文心O'LIVE」接待中心。(林欣儀攝)

受到《平均地權條例》修法上路及升息等因素影響，房市轉向剛性需求，除建商推案方向調整，異業結合也成為新趨勢。強調讓民眾體驗生活，樂洋地產行銷攜手精品咖啡「Ten thousand coffee」，將以城市概念店模式進駐豐邑機構「文心O'LIVE」接待中心；總太地產也攜手雲品國際，打造集餐飲、藝文、建案銷售的「ASIA1永續中心」。

紐約精品咖啡Ten thousand coffee在澳洲率先爆紅，日前在台北創下1天賣出1000個可頌的銷售成績，近日宣布進軍台中，特別與地產業結盟，樂洋地產行銷指出，房地產行銷進入高度競爭的時代，透過縱向、橫向跨界整合，盼能達到強強聯手。

Ten thousand coffee在台中是以咖啡城市概念店模式，將進駐位於松竹路、山西路口，占地800多坪的文心O'LIVE接待中心，樂洋地產總經理陳正文表示，現在的接待中心不只是讓客戶看房子，更是讓他們體驗生活，因為「體驗大於說服」，也藉此形塑文心O'LIVE的接待格局，企圖將售後服務的時間軸提前。

總太地產則在水湳打造「ASIA1總太水湳永續中心」，將攜手君品Collection所經營的餐飲宴會場域「圓觀(Palazzo Colonna)」提供餐飲服務；另大城建設也曾結合高雄咖啡品牌，打造「神諭咖啡大城店」；大熊建設新案接待中心則結合K2G48 Warehouse複合式空間，讓民眾邊賞屋、邊喝咖啡。

業者表示，複合式的接待中心近幾年蔚為風潮，尤其因大環境景氣不佳，建案預售期間拉長，以接待中心結合咖啡、藝廊等方式，不但有助於吸引顧客，還能提升建商的品牌形象。