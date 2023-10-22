台東兩位釋迦果農，因為土地界址長期不和口角，為此鬧上法院。未料開庭時，胡男憤怒說「他到我的地強姦我老婆」，蘇男認為胡男汙衊，害他名譽受損，對胡姓夫妻提告損害賠償約41萬元。但法官審理後，認定胡妻證稱確曾與蘇男在園裡發生關係，法官認為非虛構，對蘇男求償之訴判決駁回。

根據判決書，胡姓與蘇姓兩位釋迦農，因土地界址糾紛，為此提起確認界址 訴訟。但開庭時，胡男卻當庭向承審法官指摘：「蘇男於103 年都跑到我的園將我太太強姦」。蘇男氣得對胡氏夫妻妨害名譽告訴，要求賠償20萬元

但法官審理蘇男求償官司時，發現雙方確有界址官司，審理程序中，胡男也當庭指稱蘇男強姦他的妻子，更在果園痛罵蘇男「賊、強盜」、「強姦我太太」，胡妻也指證曾被蘇男強姦，但蘇男提告損害求償，已逾2年時效。

胡妻則證稱，自己十幾歲就嫁來這裡，很少出門，剛開始蘇男到田裡來找她聊天，認識約一個月雙方就發生性關係並交往一陣子，後來自己跟蘇男結束關係，但蘇男不肯，就威脅說曾拍攝她在床上的樣子，如果不繼續，就要把錄影給散播出去。

胡妻描述，後來有1次她在釋迦園工作，蘇男撲向她，經她不斷抗拒才收手。她才跟丈夫說蘇男會到田裡面要強姦她。

法官審理後，認為胡妻無捏造毀壞自身名節之言詞，雖然胡男指稱蘇男「強姦我太太」雖非全然一致，但胡因務農不具法律專業，用語不精準，蘇男也確曾到胡男園裡偷採50顆釋迦遭判刑2個月，難以認定有虛構捏造，不構成侵權行為，因此駁回蘇男告訴。