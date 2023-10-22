鋒面將在周六（28日）晚間報到，天氣風險指出，周六晚間至周日有華南雲系通過，可能發展出鋒面結構，全台有雨，不只北部，連中南部溫度也會轉涼，接著下周一（30日）乾冷空氣移入，清晨輻射冷卻明顯，日夜溫差擴大。

天氣風險公司分析師柯聿寧在臉書指出，今天下半天東北季風將轉偏東風，華南雲系有減少趨勢，迎風面東半部仍有雨，西半部溫度回升，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨機會，晚間輻射冷卻的作用較明顯，局部空曠地區、近山區低溫可降至18-20度左右，日夜溫差擴大。

柯聿寧表示，明天到周三（23至25日）華南雲系減少，東半部有雨，西半部晴到多雲、日夜溫差大，且背風環流下境內污染物容易累積，晚間到清晨可能形成局部的霧霾。周四（26日）中部以北午後雲量增多，中南部山區、北部有短暫雨機會。

柯聿寧表示，預估周五、六（27、28日）北部都是東北風、有雨的濕涼天氣，周五到周六白天中南部風力較弱，午後山區降雨有增多趨勢，周六晚間受到華南雲系通過，轉為多雲到陰有雨的天氣。

柯聿寧指出，預估這波華南雲系可能發展出鋒面的結構，於周六晚間到周日影響台灣，各地都有降雨機會，中南部溫度也會轉涼，下周一水氣逐漸減少，較乾冷的空氣移入，中南部白天溫度回升，東北部回升的幅度較小，但清晨輻射冷卻作用轉趨明顯，日夜溫差又再擴大。氣象署也預估，周五、六北部氣溫將從28度降至23至25度，中南部從30度降至22至28度。