新竹縣政府為遏止農地種工廠、倉庫及超商等違章，查報列管後施鐵腕，陸續強制執行，並請各公所加強巡查通報違章，竹北市鳳岡路一處上千坪農地被檢舉正在蓋違章，縣府連續裁罰並祭出強制令，地主日前主動拆除，後續將強制執行6處農地違章。

縣府統計去年到今年3月農地違章有61件，以湖口鄉21件最多，針對湖口5處限期未改善的違章採取強制拆除，農地經營超商做專案清查，在都市土地和非都市土地的超商有379家，在農地種超商有40筆土地。

工務處代理處長陳盈州表示，今年拆除違章預算預估能拆除20件農地違章，5月起針對湖口5件列管未改善的農地倉庫強制執行後，後續盤點竹東、新埔、寶山、新豐及竹北等處農地違章，排定6處未改善的農地違章強制拆除。

縣府並請各公所加強農地巡查，發現施工中農地違章立即回報，6月接獲通報竹北市鳳崗路一處上千坪農地在蓋違章，會勘確認未農業使用，裁罰地主18萬元罰鍰，10月7日發現仍有施工情形，現場制止無效，再度會勘再罰24萬元罰鍰，並祭出強制令，地主日前自行拆除。

地政處長古瓊漢指出，農地上種工廠若限期3個月未改善，依法裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，按次累加裁罰，如經3次查驗未改善，立即斷水斷電，若未能於期限內改善完成，縣府將排入拆除期程強制執行。

農地違章經拆除後，必須恢復原狀做農業使用，現況如有水泥舖面等其他違規行為，得按次處罰，除違反區域計畫法辦理外，並得移送地檢署按刑法起訴，可判處6個月以下有期徒刑或拘役，意圖違規人宜三思，切勿以身試法。

此外，農地違章拆除前的房屋屬房屋稅課徵範圍，即使現況已拆除，仍應補徵房屋拆除前的房屋稅。縣府呼籲業者要在新竹縣設廠，請依合法程序申請，不要擅自破壞農地。