南韓女團BLACKPINK成員Lisa，登上聞名國際的巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）引發爭議，不過她不甩輿論撻伐，還大方分享多張「只著內褲」的高清照，沒想到近來曬出一系列度假照又遭抨擊，讓不少粉絲跳出來為她緩頰。

Lisa昨(21日)在instagram曬出一系列出遊照，只見她搭乘遊艇出海，並換上一套比基尼，對著鏡頭擺出撩人Pose，傲人S曲線一覽無遺，此外，她愜意躺著享受日光浴，白皙美背及蜜桃翹臀全都入鏡，零贅肉的火辣身材讓人稱羨不已，此外，她也曬出多套造型，不論是走性感風的露胸白色禮服，或者是優雅時尚風的套裝造型，她能夠輕鬆駕馭，可以說是天生的衣架子。

不過曬出這系列照片，卻遭不少網友抨擊，不是痛批她不懂尺度過於裸露，就是指責她裝清純，惡意批評充斥留言區，對此，Lisa似乎懶的理會酸民，未做出任何回應，不過力挺她的粉絲早就看不下去，紛紛留言反擊：「美麗的Lisa加油，不懂怎會有人這麼愛忌妒別人」、「不要隨意網暴人了，不能給她一點空間嗎」。

BLACKPINK剛結束為期一年的巡迴演唱會，續約問題引發關注，韓國資深媒體人李鎮浩表示許多經紀公司都希望能與BLACKPINK簽約，其中更有公司高出500億韓（約12億台幣）邀請Lisa加入，接著強調：「YG目前比起個人續約，更希望她們簽下團體合約」，除了挽救公司股價，也能持續創造商機。