日本福岡城西扶輪社長高杉義明還下場揮棒。（吳建輝攝）

日本福岡城西扶輪社高杉義明（左）代表贈萬元加菜金，關心基礎教育，不分國際。（吳建輝攝）

這次U12世界盃棒球賽中華少棒代表隊選手黃季烜也下場揮棒，展現台灣少棒實力。（吳建輝攝）

台日雙方交流不僅僅在官方活動，民間各地也活絡進行，日本福岡城西扶輪社與彰化員林扶輪社締結姊妹社長達54年，兩社長期關注及深耕基層棒球發展，趁著來台做親善訪問之際，特別到訪員林市東山國小少棒隊，深入了解東山國小棒球隊訓練及發展，下場揮棒贈萬元加菜金，關心基礎教育，不分國際。

福岡城西扶輪社本身在日本，也長期關注社區的棒球及基礎教育發展，來台做親善訪問之際，得知員林扶輪社長期東山國小少棒隊合作，也驚喜東山國小棒球隊，在有限資源下，屢創佳績，故透過員林扶輪社的安排，專程訪問東山國小，以實際行動，關懷棒球發展。

員林扶輪社長黃健隆表示，台日對棒球運動同樣熱情，員林扶輪社長期贊助在地的東山國小棒球隊，與來自日本的福岡城西扶輪社同樣都熱愛棒球，在日本也有自己的高中棒球隊，因此對於台灣的棒球發展與訓練有極大的興趣，因此趁著這個機會，帶領城西扶輪社的社友們，到東山國小棒球隊參訪。

日本福岡城西扶輪社高杉義明透過翻譯表示，很高興這次來台灣能夠到訪東山國小棒球隊，這些小小選手們小小的身軀，裝著大大的能量，傑出的設備與精實的訓練課程，訓練出這次U12世界盃棒球賽中華少棒代表隊選手黃季烜，希望未來有機會能夠讓雙方的棒球隊交流，以球會友。

員林扶輪社祕書張偉傑補充，成軍22年的彰化縣東山國小少棒隊，是全縣唯一的硬式少棒隊，在家長與地方人士支持下默默耕耘，提供球員宿舍等設備，吸引鄰近縣市球員加入，目前國內職棒選手包括桃猿隊的張煒謙、富邦隊的江國豪、兄弟隊的林志綱及統一隊的黃勇傳等，也都是來自東山國小少棒隊。