加拿大國防部今天表示，以色列並不是10月17日襲擊加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）的幕後黑手。

加拿大國防部聲明指出：「根據加拿大軍情司令部（Canadian Forces Intelligence Command）的獨立分析結果，高度確信以色列並未在2023年10月17日襲擊阿里阿拉伯醫院。」

加拿大國防部表示，根據公開的資料和機密報告所作分析，那次襲擊更有可能是從加薩走廊發射的一枚火箭誤炸造成的。

路透社報導，加拿大的調查結果，與法國和美國的結論相似。

加拿大表示，這是根據醫院建築群爆炸損壞情形，包括鄰近建築物和醫院周圍地區的受損情況，以及來襲火箭的飛行模式，綜合分析得出的結果。

對於阿里阿拉伯醫院17日爆炸事件，巴勒斯坦官員表示，造成471人死亡；加薩衛生部指控是以色列發動空襲，而以色列則表示爆炸是武裝分子火箭發射失敗所造成。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1121022