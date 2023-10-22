新竹縣116學年度高中入學將爆量問題，地方希望台大撥用竹北分部校地設立高中外，高中增班應能暫解燃眉之急，縣議員吳旭智發現國教署在不同政黨立委召開的協調會，對國立高中是不是要增班的說法不一，希望「教育，不要分顏色！」

吳旭智最先提出新竹縣要增設高中，並與家長一起發起網路連署活動，引發各黨派民代關注後成為焦點議題。他指立委林思銘5月19日邀國教署副署長到新竹縣研討，7月6日立法院來新竹縣考察高中辦理情況，公立高中職增班就一直被討論跟追蹤。

國教署7月24日和8月28日與竹竹苗教育局處召開會議，目的就是要共同討論公私立高中職新增班級數及調整科班的需求，9月卻發函表示，目前「縣市轄」高中職增班規畫，可以回應116學年需求。

吳旭智指國教署9月21日評估報告結論是，縣市政府提出「縣市轄」高中職的增班規畫，公立高中職沒有要增班，而後又說依照那份紀錄，公立高中職有要增班，白紙黑字的結論，前後說法反覆，也完全沒有去盤點「公立」高中職的增班級數。

立委林思銘日前召開協調會，吳旭智希望國教署可以說明清楚，國教署署長彭富源解釋，9月21日評估報告結論就有提到要增班，之後國教署內部評估，不應該把苗栗南部的學校計算進去，再次評估後認要增班，並承諾以3周時間來盤點，11月13日之前，提出新竹縣市公立高中職可以增班具體規畫。

吳旭智說，同樣的事情，不同黨派召開的會議，國教署採納的建議就有所不同，之前3個月就這樣空轉掉了，國教署承諾要評估增班繞了一大圈，希望這一次認真處理，「教育，不要分顏色！」