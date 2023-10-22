2023長榮航空城市觀光馬拉松22日廣邀海內外跑者參賽，共吸引來自42個國家2萬4千名跑者。（長榮航空提供）

2023長榮航空城市觀光馬拉松22日在總統府前廣場盛大開跑，現場超過24,000名海內外跑者共同用熱情開啟美好的早晨，台灣「馬拉松寶貝」曹純玉在女子21公里組以1小時18分30秒留住冠軍，個人完成在長榮馬21公里女子組5連霸。

揮別新冠肺炎疫情，今年長榮航空城市觀光馬拉松廣邀海內外跑者參賽，來自42個國家2萬4千名跑者齊聚一堂，其中2千名為海外跑者前來參賽，42K全程、21K半程馬拉松及10公里組皆從總統府前廣場起跑，賽道沿經過中正紀念堂、華山文創園區、花博公園、林安泰古厝民俗文物館等著名台北景點，最後再跑到大佳河濱公園；闔家歡樂的3公里組的起、終點皆在大佳河濱公園，與長榮航空一起用雙腳體驗台北之美。

台灣選手曹純玉作為台灣首位完賽亞運全程馬拉松賽事的女子選手，以1小時18分30秒的成績將21公里女子冠軍留在台灣，完成長榮航空城市觀光馬拉松21公里女子組5連霸霸主；全程馬拉松男、女組冠軍都是外籍選手天下，男子組是來自肯亞的大衛（David），成績2小時24分18秒，澳洲女將菲恩（Fien）2小時49分06秒拿下全馬女子組冠軍。

泰國長跑精英選手納塔吾·茵努（NATTAWUT INNUM）與孿生兄弟納塔萬（NATTAWAT INNUM）以1小時09分16秒與1小時11分05秒包辦21公里男子組冠、亞軍寶座；「香港最速情侶檔」黃啓樂和羅映潮分別以31分54秒和35分59秒的成績拿下10公里組男、女冠軍。

為了鼓勵更多青少年跑者挑戰自我，長榮航空城市觀光馬拉松從去年開始增設10公里「幼苗組」獎項，幼苗組男子冠軍為年僅13歲的李簡念宸，以36分26秒的成績衝線，同時也是10公里組第10名；女子組冠軍則由14歲的林采頡以40分30秒摘下，位居女子10公里總排名第3名。

今年大會也新增5人一組的「團體組」，優勝隊伍每人可獲得一雙跑鞋；主辦單位長榮航空還在台東、恆春、金門、基隆、雲林舉辦5站「校園深耕巡迴活動」，由專業的教練透過遊戲結合體能的運動項目，讓學子在寓教於樂的訓練過程中，學習正確的跑步知識，期盼能以幼苗計畫帶動青少年的運動風氣。

長榮航空為落實企業永續，今年從長榮馬報名費中提撥新台幣120萬，捐贈予社團法人台中市珍愛加恩關懷協會。（長榮航空提供）

長榮航空總經理孫嘉明（中）親自將獎金及飛機模型頒予全程馬拉松男、女組冠軍。（長榮航空提供）