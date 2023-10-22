國民黨台中大里、太平區立委參選人林家興今（22日）舉行競選總部成立大會，台中市長盧秀燕到場力挺，盧秀燕火力全開，批進口混蛋、黑心篩劑，高分貝說台中沒有第2條捷運

卡盧沒關係，卡台中人就不應該，支持為人民發聲的人當立委，替人民監督、除弊，不是做啞巴去護航、包庇。

盧秀燕表示，台中市立委首場競選總部成立大會她把第1次獻給林家興，不只她的首場台中立委造勢獻給林家興，蔡壁如的首場也是獻給林，這是「藍白合體」第1次在台中輔選聯合站台。雖然目前總統候選人還在協調中，但這不影響基層的團結，因為基層深知「團結」的重要性，基層要團結拚到底。

盧秀燕透露，大家都叫她「媽媽市長」，蔡壁如過去在立法院也被稱為「媽媽委員」，民眾黨主席柯文哲非常仰賴蔡，蔡也曾任柯辦主任，柯也必須要尊敬三分，「也是要叫她媽媽啦！」話鋒一轉盧秀燕牽起蔡，「我們兩位媽媽來給家興愛的抱抱」，3人緊抱現場氣氛溫馨。

盧秀燕也火力全開先批雞蛋漲價、缺蛋有人上下其手，被踢爆1間公司幾10萬資本就可以做幾億的生意；日前也有民代踢爆進口韓國快篩劑沒有效，太惡質了。

話鋒一轉，她高分貝直指台中市沒有第2條捷運，卡盧秀燕沒有關係、不應該卡台中人，讓這些立委進入立法院為人民發聲，不要卡台中，支持林家興是為了台中的健康，不是做啞巴、包庇、護航，而是替人民去監督、除弊。