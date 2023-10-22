無黨籍苗栗縣長鍾東錦等人到場祝賀。（李京昇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲22日出席民眾黨苗栗競選總部成立大會，無黨籍苗栗縣長鍾東錦等人到場祝賀。柯文哲表示，希望將苗栗打造成全世界的客家中心，讓客家文化永續流傳。

民眾黨苗栗競總成立大會，除有數百位支持者到場，民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥、台灣選哲之友總會長羅昌鑑、苗栗競選總部榮譽主任委員江明修等人出席大會，除鍾東錦與會外，苗栗市民代表會主席陳仁杰等人也到場祝福。

柯文哲表示，民眾黨一開始是100多人小黨，經過慢慢努力，如今也有機會爭取總統為台灣服務，他認為政治就是一步一腳印，慢慢茁壯跟前進，他也肯定鍾東錦誠懇、努力付出，是位稱職的縣市首長。

柯說，現在政治圈老是看到很奇怪的事情，比方民進黨貪腐的事情，民進黨總統參選人賴清德之前跟學生座談，被學生吐槽綠營有貪腐情況，但賴卻要對方舉出具體事證，這讓人貽笑大方，綠營最近的雞蛋、光電、爐渣等議題，都反映出民眾的不信任，多到怎麼講都講不完。

他表示，政治就是要反省改進，好比一位厲害外科醫生，並非開刀死亡率零，而是隨時要保持反省，像他從醫時每個月禮拜都會舉行死亡與併發症討論會，主持葉克膜醫療團隊時，也是持續追蹤出院的患者情況，反覆反省如果重來一遍，一定能做得更好。

柯文哲提到，每個小小進步都能變成國家最大進步，政治不是幻想說，馬上變成王子公主過著幸福快樂的日子，他希望上任總統後重新建立新文化，讓大家覺得只要努力，就有前途跟希望，台灣的未來很需要靠大家努力。

柯說，好的執政黨是清廉、勤政、愛民的政府，而且是要當中美溝通橋樑，促進團結和諧，而不是分裂各國關係，不能像綠營執政，光是大撒幣或是利用網軍側翼執政。

他也提到，苗栗是客家庄重鎮，全台客家人約有466萬人，但約只有一半人聽得懂客家話，這一半中又只有一半會說客家話，他認為客語要依附在文化或是宗教才能永遠流傳，好比推動一庄一節慶、一客庄一特色。

柯表示，他在台北市執政時，有推出花系列，搭配各地區邀請民眾參加海芋季、欣賞繡球花等等，他認為苗栗擁有很好的客家文化、美術、工藝，他期待透過公部門與企業家聯盟，把苗栗縣打造成全球客家中心，讓客家文化發揚光大。