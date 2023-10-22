淹水淹怕了，車主只好各出奇招保護自己愛車。廣東省因連日暴雨造成淹水不斷，一名陳姓女子怕自己剛買的新車淪為泡水車，竟然異想天開，花了人民幣800元（約新台幣3536元），雇用吊車將車子吊到自家3樓樓頂，現場蔚為奇觀，也引起廣大網民討論。

根據多家陸媒報導，陳女去年才剛買新車，因害怕新車泡水後恐淪為廢鐵，當下出怪招，決定再掏腰包，花800元人民幣，雇請吊車將愛車吊到3樓頂。結果這一幕遭到民眾拍下後PO上網，引起民眾熱議。

不少網友認為，若遇上特殊情況下，這樣的做法當然是值得；也有人擔憂，若吊車操作不當或樓頂承載能力不足，可能會引發更嚴重的安全事故。

但陳女相當堅持，她強調，才不在乎別人怎麽說，她只是想保護自己的愛車，況且自認沒有什麽不妥，也也沒有影響到別人。她表示，若愛車真的不幸泡水，維修費用肯定超過800元人民幣，這時損失更大。